Blanca Rodríguez celebró su aniversario con el exfutbolista Juan Manuel “Loco” Vargas. En su cuenta de Instagram, compartió videos de la sorpresa que su pareja le preparó y aseguró que llevan 18 años juntos.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo! #18años #teamo @juamavarri”, escribió Blanca Rodríguez al publicar una foto junto al exjugador de Universitario.

“Feliz aniversario Amore mío te amo”, le respondió Juan Manuel en la publicación.

Foto: Instagram Blanca Rodríguez

La pareja del “Loco” recibió todo tipo de comentarios por su celebración de aniversario. “Toda una vida y si esta vida uno crece, madura, llora y se es feliz con la persona que ama” y “El amor verdadero siempre permanece y la felicidad se nota!” fueron algunos de los mensajes que sus seguidores le enviaron.

Sin embargo, otros le recordaron el romance que su pareja tuvo durante años con Tilsa Lozano. “Viva sus 18 años de puras infidelidades y más, qué orgullo de mujer” y “Yo no me sentiría orgullosa de cumplir 18 años con un hombre que me hizo cac**** 3 años” escribieron algunos usuarios.

