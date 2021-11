La última gala de ‘Reinas del Show’ fue impactante, gracias a los bailes de las concursantes que se enfrentaron en la gran final. Pese a su disciplina y esfuerzo, Brenda Carvalho no logró alzar la corona, ya que la ganadora de esta última gala fue Isabel Acevedo.

La brasileña, Brenda Carvalho, confesó haber quedado sorprendida de haber llegado a una final con dos bailarinas profesionales: “Debería haber un campeonato de bailarines profesionales para que ellas estén al nivel de todos y ver como es la cosa. Vania y yo nos mirábamos y decíamos, le hemos hecho la guerra a las chicas, dos grandes”.

Brenda Carvalho confesó que no se cerraría a la posibilidad de ser jurado del concurso de baile: “”Ahí ya es gusto de la persona si me quiere invitar o no, yo creo que sí, siempre el punto de jurado está bien”.

La pena de no ganar esta reñida final, hizo efecto en los ánimos de Brenda, ya que la brasileña confesó que no le gustaría participar en una revancha del concurso de baile: “¿Tú crees que yo voy a querer bailar ahorita de nuevo?, No hay forma. ya se me quitó el gusto ya, ya está ya, suficiente”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Diana Sánchez ofrece detalle de estado de salud de su novio

Asegura que ya inició quimioterapia.