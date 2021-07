La cantante estadounidense, Britney Spears anunció este domingo 18 de julio que no volverá a los escenarios musicales mientras su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

Mediante su cuenta de Instagram, la “Princesa del pop” escribió un largo mensaje dirigido a su padre James Spears en el que asegura que la tutela a la que ha sido sometida “mató sus sueños”.

“Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años... esta tutela mató mis sueños”, expresó junto a una fotografía con una polémica frase.

Además, la interprete de “Baby One More Time” aseguró que prefiere cantar y bailar en un lugar de su casa que en un escenario en Las Vegas.

“No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!”.

En un testimonio explosivo en la corte el mes pasado, Britney dijo que había sido drogada, obligada a actuar en contra de su voluntad y se le había impedido tener más hijos bajo la tutela.

La artista, que tiene más de 31 millones de seguidores en Instagram, ha usado esa red social en las últimas semanas para romper el silencio y contarle al mundo la difícil situación que atraviesa.

