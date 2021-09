¡LIBRE! El padre de Britney Spears presentó una demanda este martes para poner fin a la tutela judicial que ha controlado la vida y el dinero de la cantante durante 13 años, así lo ha revelado el medio estadounidense TMZ.

El progenitor de la interprete de ‘Toxic’ y ‘Baby One More Time’ presentó su petición para terminar con la tutela en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

“La Sra. Spears ha manifestado a este tribunal que quiere recuperar el control de su vida sin las barreras de seguridad de una tutela. Quiere ser capaz de tomar decisiones sobre su propia atención médica, decidiendo cuándo, dónde y con qué frecuencia recibir terapia. Quiere controlar el dinero que ha ganado con su carrera y gastarlo sin supervisión ni vigilancia. Quiere poder casarse y tener un hijo, si así lo elige. En resumen, quiere vivir su vida como elija sin las limitaciones de un curador o de un procedimiento judicial”, dice en parte la petición.

¡ES OFICIAL! 💥



El padre de Britney Spears, Jamie Spears, ha firmado los documentos de la corte para RENUNCIAR a la tutela que tiene impuesta a su hija #FreeBritney pic.twitter.com/Rw3h1bW1RA — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) September 8, 2021

“Como el señor Spears ha dicho una y otra vez, todo lo que quiere es lo mejor para su hija. Si la Sra. Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el Sr. Spears cree que debería tener esa oportunidad”, dice la petición.

El abogado que representa a la ‘Princesa del Pop’, Mathew Rosengart, declaró que se trataba de una victoria legal.

BRITNETY RENUNCIA A SU CARRERA

Como se recuerda, la cantante estadounidense, Britney Spears anunció el pasado domingo 18 de julio que no volverá a los escenarios musicales mientras su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

“Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años... esta tutela mató mis sueños”, expresó junto a una fotografía con una polémica frase.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO