Brunella Horna se declaró celosa tóxica, durante el programa en vivo donde hablaban del tema ‘El cerebro del celoso’. “Yo sí soy tóxica. A veces me levanto y le digo: ‘Amor he soñado que me sacabas la vuelta’, y me molesto, es más. Yo creo que este es mi cerebro (el cerebro del celoso) y necesito terapia... Siempre sufro”, comentó Brunella Horna.

Ethel Pozo hizo una infidencia al contar lo que escuchó decir a Brunella en el camerino antes del programa: “Brunella me ha contado que sufre de verdad, ella pone canciones tristes en el carro y llora, pero nada le ha pasado, es porque le gusta”.

La especialista de salud mental, Lizbeth Cueva, señaló que cada persona es diferente en cuestión de los celos y explicó por qué el celosos sufre.

“El celoso sufre porque siempre está imaginando y pensando que la persona con la que está la va a engañar, le va a ser infiel, le va a traicionar, es un sufrimiento constante y está en estado de alerta”, mencionó Lizbeth Cueva.

Brunella Horna mantiene una relación con ex congresista Richard Acuña.

