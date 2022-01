Los ‘dimes y diretes’ entre Brunella Horna y Melissa Paredes no son recientes, ya que se recuerdan los enfrentamientos entre ambas desde la época de “Bienvenida la tarde”.

En ese reality, Brunella Horna y Melissa Paredes se vieron enfrentadas por Ignacio Baladán, quien al terminar con Melissa, empezó un romance con la actual pareja de Richard Acuña.

Sin embargo, recientemente volvieron a tener un conflicto cuando Brunella Horna confesó que Melissa Paredes le escribió para que le dé un vestido por canje; no obstante, aparentemente la actriz habría enviado una carta notarial a la empresaria, lo que la obligó a rectificarse.

“Ayer dije algo, porque tomé mucho café, pero es broma. Dije que me pidió un canje, pero no, no es cierto. Ella habrá dicho: ‘¿Y esta loca?’. No la conozco, no es mi amiga”, comentó Brunella Horna sobre este pleito con Melissa Paredes.

Es por esto que a muchos les llamó la atención cuando Brunella Horna celebró que Rodrigo Cuba esté nuevamente enamorado. En la publicación con la que el ‘Gato’ oficializó a Ale Venturo, la empresaria escribió: “Qué lindos”.

Recordemos que Brunella Horna conoce a Rodrigo Cuba y, desde el ampay de Melissa Paredes, mostró su apoyo al futbolista, quien jugaba en el club César Vallejo, presidido por su pareja, Richard Acuña.

