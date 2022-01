¡No le pasa ni una! Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al asegurar en “Más Espectáculos” que Melissa Paredes le habría pedido canje por una nueva colección de vestidos que lanzará muy pronto, motivo por el que la actriz le habría mandado una carta notarial para rectificarse por lo dicho.

“Voy a sacar una nueva colección mañana, y ¿saben quién me ha llamado para que le dé un vestidito? Melissa Paredes. Ella recién se ha puesto peptonas”, expresó la joven empresaria.

Todo quedó al descubierto en la última edición del programa de espectáculos, cuando la reportera de “Estás en Todas”, Ximena Dávila, dejó al descubierto la medida legal que habría tomado la exesposa del ‘Gato’ Cuba. “Brunella te ha llegado una carta notarial”, dijo.

En ese sentido, Brunella Horna se rectificó por lo dicho sobre Paredes, asegurando que no es su amiga, ni mucho menos que la conoce. “Ayer dije algo, porque tomé mucho café, pero es broma. Dije que me pidió un canje, pero no, no es cierto. Ella habrá dicho: ‘¿Y esta loca?’. No la conozco, no es mi amiga”, manifestó la novia de Richard Acuña.

Brunella Horna aclara que Melissa Paredes no le pidió canje

