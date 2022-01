Yahaira Plasencia se pronunció sobre las supuestas indirectas que mandó a Jefferson Farfán por los elogios que le dio a la salsera Daniela Darcourt durante la fiesta de Paolo Guerrero, en Lurín.

Hace unos días, la ‘reina del totó' recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una imagen del pasado con un fuerte mensaje, el cual se especuló que sería una respuesta a las palabras de la ‘Foquita’. “Yo no vine a este mundo para competir con nadie, solo vine a vivir mi vida, cumplir mis sueños y ser feliz”, fue el mensaje que puso la salsera.

Yahaira, ante la ola de críticas, aclaró que no se trata de ninguna indirecta, aunque es inevitable que siempre la vinculen con su expareja sentimental. Asimismo, opinó sobre los halagos de Paolo y Farfán a Daniela Darcourt.

“Para empezar siempre me van a vincular con Jefferson, eso es inevitable, no lo puedo evitar... el que hayan elogiado a Daniela y que ella haya cantado en su cumpleaños, me parece muy bien. Daniela es una artista que también esta dejando el nombre del Perú en alto, como muchos de nosotros, y que la hayan contratado para cantar en su cumpleaños está perfecto”, sostuvo en América Espectáculos.

“Es que yo nunca puse nada para nadie, ni indirecta para nadie. Me meten en algo en que no tengo nada que ver”, agregó, con evidente ofuscación.

