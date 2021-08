No se lo puede creer. Brunella Horna expresó su gran tristeza al percatarse que ha subido 4 kilos en menos de un mes. La actual pareja de Richard Acuña no estaría para nada contenta con su figura actual.

“Estoy super deprimida. He subido 4 kilos en un mes, no sé cómo puedo subir tan rápido de peso, pero subí 4 en un mes. No sé qué hacer, estoy deprimida”, expresó la exintegrante de “Bienvenida la tarde” a través de su cuenta de Instagram.

Sobre esto, ‘Brune’ aseguró que está decidida en ejercitarse para reducir las medidas y alejarse del causante de su aumento de peso: los postres. Al parecer, la influencer es una gran amante de los dulces.

“Como postres todos los días y obviamente que esto iba a pasar, así haga deporte y todo”, señaló.

Por último, la empresaria de 25 se comprometió a cuidar sus hábitos alimenticios y hasta pidió la ayuda de sus seguidores para encontrar un lugar para hacer spinning en Miraflores.

