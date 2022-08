Tras viajar a Colombia para entrevistar a la cantante Tini Stoessel, Brunella Horna explicó por qué no le hizo preguntas sobre su relación con el seleccionado argentino Rodrigo de Paul.

A través de Instagram, Brunella Horna contó que, luego del programa, se tomó un tiempo para descansar: “No había dormido más de 30 horas creo porque estuve en Bogotá, luego fui al programa y en el programa ya no tenía sueño, estaba despertísima por toda la emoción, la adrenalina que tenía todavía en la entrevista”.

“Me han escrito tantos mensajes tan lindos que quiero agradecer, pero también me han estado preguntando que por qué no había hecho algunas preguntas. La verdad es algo que yo aprendí ayer, que cuando es un artista internacional y tan grande como lo es Tini, hay varias pautas antes de llegar a ella y antes de hacerle cualquier entrevista”, explicó Brunella Horna.

En ese sentido, la conductora de América Hoy contó que, antes de pasar a la entrevista, le advirtieron que no se permitían preguntas sobre la vida personal de Tini: “Así que cuando yo llego, yo obviamente tenía muchas preguntas de su vida, de su relación que todo el mundo quiere saber, pero me dijeron ‘no se puede’ cinco minutos antes, me quería morir porque era casi todo”.

Pese a ello, Brunella Horna se mostró feliz por la oportunidad de entrevistar a la cantante argentina: “La entrevista duró un poquito más de 5 minutos, pero de verdad que fue increíble, increíble conocerla, para mí era como que yo estaba en shock, o sea, yo estaba demasiado emocionada de que me hayan dado la oportunidad de estar ahí y cuando yo iba entrando veía los camerinos y vi el camerino de Tini, esperé ahí un ratito, yo estaba súper nerviosa, de verdad que fue increíble y ella me abrazó, me trató como si fuera yo su amiga de toda su vida, de verdad no se imaginan la emoción que yo sentí”.

Fuente: Instagram @brunehorna

