En noviembre del 2021, la salsera Brunella Torpoco sufrió un atentado que pudo costarle la vida. Un sujeto en moto disparó cinco balas al aire y dos impactaron contra su camioneta en la puerta de su casa, en La Perla, Callao.

La salsera rompió su silencio y habló con el dominical ‘Día D’ sobre el ataque que sufrió hace meses.

“Me llegó un mensaje a WhatsApp diciéndome que tengo que pagar una plata por lo que estoy saliendo a cantar.... lo cupos. ¿De dónde voy a sacar a plata? si yo recién estoy empezando. Me puse a llorar, no sabía qué estaba pasando”, comentó, con la voz quebrada, este domingo.

Los delincuentes habían intentado extorsionarla, pero no lograron su objetivo, en aquel entonces. “Me habían dicho que en la salsa hay mafias y que también hay envidia, pero yo he sido buena con todos, por eso no entiendo por qué. Estoy asustada, tengo la cabeza en blanco. Temo por mi familia”, dijo en noviembre último.

¿Quién es Brunella Torpoco?

Brunella Torpoco se ha viendo haciendo muy conocida en el mundo de la salsa y se caracteriza por su potente voz. Ella tiene 22 años y comenzó a trabajar para pequeñas orquestas al lado de su padre.

“Ya llevo seis años en la música. Empecé trabajando con mi papá en orquestas pequeñas digitales. Ahora estoy como solista y le pongo empeño a todo, así que poco a poco van dando frutos. Es bonito que reconozcan tu talento. Le agradezco bastante al público que me sigue y uno siempre debe dar lo mejor para llegar lejos”, sostuvo.

