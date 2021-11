¿Cuál es el origen de la familia de Suga? El rapero coreano que, junto a Jin, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, forma parte de BTS ha generado mucha sorpresa en ARMY por la reciente información de que desciende de la realeza coreana. El también conocido como Augst D., una de las celebridades del K-pop más famosas a nivel mundial, tiene mucho qué contar sobre su pasado.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es considerada la fundadora del club de fans de BTS

El rapero nació el 9 de marzo e 1993, por lo que tiene 28 años y su carrera se encuentra en el mejor momento. Su trabajo como Bangtan ha sido destacado y su fortuna se encuentra estimada en cerca de 12 billones de dólares.

El talento para el canto y el baile son su habilidades más notorias, aunque también ha destacado como productor, modelo y compositor. Desde que inició su carrera en 2013. Pensaba que su trayectoria sería la de escribir canciones en Big Hit, pero terminó debutando como parte de la agrupación musical.

De esta manera, Suga se ha ganado un nombre dentro de la industria musical, pero lo que pocos saben de él es, por ejemplo, su verdadero nombre y el apellido que da todas las claves del origen de su familia y su conexión con la realeza de su país.

Suga ha expresado su sentir, lo bueno y malo, en “First Love”, la canción en solitario que ha lanzado en el segundo álbum de BTS “Wings” (Foto: Suga / Instagram)

¿SUGA TIENE UN ORIGEN RELACIONADO CON LA REALEZA COREANA?

El nombre real de Suga, la estrella de BTS, es Min Yoongi, por lo que se convierte en un descendiente directo del clan Min, también conocido como Yeoheung Min, uno de los más influyentes y poderosos de la dinastía Joseon.

La celebridad del K-pop, entonces, tiene descendencia con la realeza coreana porque fue cuna de importantes personajes de ese entonces, como la Reina Min, la última emperatriz que tuvo Corea.

Además, el mencionado clan se encargó de mejorar la calidad de vida de su país, con tecnologías como tranvías, trenes, teléfonos y luz eléctrica. Por eso, ARMY ha llegado a especular que Suga pudo haber sido un príncipe de su clan.

BTS: el verdadero significado de "Map of the Soul: 7", según RM null

¿QUÉ ANHELABA SER SUGA DE BTS ANTES DE CONVERTIRSE EN CANTANTE?

Durante una entrevista con la revista Billboard, Suga de BTS reveló que siempre quiso ser jugador profesional de básquetbol. Sin embargo, el joven no pudo conseguir cumplir su sueño debido a su corta estatura, pues aunque el cantante surcoreano mide 1.74, no fue suficiente para poder desempeñarse como atleta de este deporte.

“Tenía muchas ganas de convertirme en jugador de baloncesto cuando era más joven, pero no pude crecer más alto. Es un recuerdo muy triste. Tengo la misma estatura que tenía en mi segundo año de secundaria”, confesó el rapero.

El baloncesto es el deporte preferido de Suga, de hecho jugó para su escuela secundaria, Kangbuk High School. Durante esa época, el rapero ganó varios partidos y le dio muchas glorias al lugar donde estudió.

Aunque no es un atleta profesional, Suga no ha dejado por completo el básquet. Cuando tiene tiempo libre, la estrella de K-pop suele tomar el balón y encertar algunas canastas. Él la pasa muy bien practicando este deporte, del cual se enamoró desde muy joven.

Suga es uno de los miembros de BTS que más interacción tiene con ARMY. (Foto: Suga / Instagram)

¿CUÁL ES LA BROMA DE TERROR CON LA QUE SUGA DE BTS SE BURLÓ DE ARMY?

Las transmisiones en vivo y en directo a través de plataformas como Weverse y VLive son un recurso habitual de BTS para hacer que la relación con sus aficionados siempre sea lo más cercana posible. Aunque, en alguna oportunidad los seguidores hayan querido pasarse de la raya y jugarle una cruel broma a uno de los cantantes.

Estas comunicaciones entre los cantantes asiáticos y sus seguidores, por lo general, se originan en las salas de grabación, mientras se encuentran de gira en alguna habitación de hotel o los cuartos donde ensayan. Es en este espacio, donde los ídolos juveniles comparten cómo es su día a día e intentan responder a la mayoría de preguntas.

Fue en el 2018 cuando Suga se encontraba compartiendo un momento agradable justo con sus fieles seguidores, hasta que una broma se salió de control. Era de noche, el cantante se encontraba solo en una habitación y uno de los comentarios intentó asustar al ídolo asiático. ARMY lanzó comentarios haciendo creer al rapero que algo o alguien estaba detrás de él, inclusive quisieron que pensara que el cuadro de la pared se movía.

Con lo que no contaban los seguidores de la boy band es que Suga era más astuto de lo que su tímido carácter suele proyectar. El ídolo de muchas jóvenes hizo creer que había caído en el pesado chiste y aparentó estar aterrado con los comentarios que leía durante la transmisión. El grito del cantante hizo que la tortilla se volteara a su favor y así hasta parecía que se burlaba de ARMY.

¿POR QUÉ SUGA SIGUE SIENDO SOLTERO?

Ante la constante curiosidad sobre su soltería, Suga respondió a sus seguidores sobre el motivo para que no tenga una novia. En una entrevista con Elle Girl Rusia, el miembro de BTS dijo que prefiere no pensar en el amor, porque su ritmo de trabajo no lo permitiría tener una pareja.

El rapero señaló que todas su atención está puesta en su desenvolvimiento en BTS. Su carrera, para el artista, es lo más importante en la actualidad, por lo que no tiene intenciones de estar en una relación sentimental, así el enamoramiento lo sorprenda con las defensas bajas.

De esta manera, se descartó que haya tenido alguna prohibición por parte de BigHit al ser miembro de BTS. Según su versión, todo depende de su deseo de dar lo mejor de sí para que su trayectoria en la música sea algo que perdure más allá de los años. Los Bangtan no piensan en otra cosa que en su carrera.

FOTOS DE SUGA EN INSTAGRAM