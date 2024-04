Carol Reali y Rafael Cardozo coincidieron en un evento días atrás, según un informe de ‘América Hoy’. La influencer fue consultada sobre su expareja y aseguró que no tiene problemas en saludarlo.

“ No pasa nada, yo deseo la felicidad para todos, para él también (Rafael), si me lo cruzo lo saludo como por educación y todo bien no pasa nada ”, manifestó ‘Cachaza’.

Posteriormente, fue consultada si le gustaría que su expareja encuentre el amor como ella. Como se recuerda, ‘Cachaza’ está en un relación con el modelo André Bankoff.

“ Ojalá que sí, de verdad que a todos, es lindo poder vivir eso, sentir eso y yo le deseo que encuentre el amor de todas maneras ”, añadió.

La nota de Cachaza

Luego de varios días del evento, Rafael Cardozo fue abordado por las cámaras del programa de Ethel Pozo y le preguntaron sobre las declaraciones de su exnovia.

“Disculpa, ya no hablo de mi pasado, solo lo del presente ahorita que estoy viviendo”, expresó el chico reality.

No obstante, luego se animó a declarar tras los buenos deseos de ‘Cachaza’: “ Sin duda no solo yo, cualquier persona merece encontrar el amor, así como ella encontró también ”.

Te puede interesar