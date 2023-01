Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’, sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto a su nueva pareja, el actor brasileño Andre Bankoff, en su cuenta de Instagram.

Este 29 de enero de 2023, ‘Cachaza’ dejó bien claro que Rafael Cardozo es parte de su pasado. La exparticipante de “Esto es guerra” compartió un video en que se la ve besándose apasionadamente con su nuevo novio.

“Oh, you fill my lungs with sweetness (Oh, llenas mis pulmones de dulzura)”, escribió en el post de Instagram.

Andre Bankoff respondió al video de su novia ‘avisando’ que pronto estará en Perú: “Estoy llegando!”, se lee en el post.

Los seguidores de Carol Reali no dudaron en felicitar a la brasileña: “Felicidades Cachaza… Eres una hermosa y buena mujer”, “Que dure muchoooo que nunca se acabe el amor”, “Demasiado lindos los 2″ y “En el momento indicado volviste a sonreír animo”, fueron algunos de los mensajes.

