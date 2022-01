Durante la última edición del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, la actriz y exconductora Camucha Negrete y su esposo Enrique Collantes visitaron el set de Panamericana TV para revivir sus mejores épocas en la pantalla chica.

En conversación con Andrés Hurtado, la exconductora de ‘Utilísimas’ sorprendió a todos los televidentes al revelar que Gisela Valcárcel le robó su programa ‘Aló, Camucha’, que después se pasó a llamar ‘Aló Gisela’.

“Yo firmé contrato y en un momento muy difícil de mi vida porque acabamos de perder a mi bebé... resulta que al poco tiempo que preguntan si había firmado contrato, pero me dicen parece que no se lo van a dar a Gisela. Yo no creía porque tenía muchos años en Panamericana”, comentó en un inicio.

“La subestimé, era un chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, añadió Negrete.

¿Cuándo fue el primer programa de ‘Aló Gisela?

El 28 de octubre de 1987 se emitió el primer programa de “Aló Gisela”, conducido por Gisela Valcárcel, convirtiéndose rápidamente en el preferido de las amas de casa.

