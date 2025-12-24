Dread Mar I, Cabas y La Zimbabwe encabezan el cartel de “Canta La Vida Fest”, un encuentro que llega a Costa 21 para encender Lima con música y energía, y generar una vibración que une, se vive y se siente.

“Canta La Vida” se realizará el sábado 21 de marzo de 2026 y nace desde la alegría de celebrar la música y el momento, de vivir con fuerza y de conectarnos con la vida en toda su intensidad, no solo apuesta por un line-up estelar, sino por una experiencia inmersiva que fusiona música, cultura y arte con una energía capaz de elevar al público desde el primer instante. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

El festival transformará Costa 21 en un centro de experiencias no solo musicales. El público vivirá intervenciones artísticas en vivo, murales e instalaciones visuales, disfrutará de una zona gastronómica, merchandising y múltiples activaciones pensadas para encender los sentidos, convirtiendo el día en una experiencia inolvidable para todas las edades.

En el escenario principal, Dread Mar I ofrecerá su sonido profundo e intenso; Andrés Cabas hará estallar la energía con su fuerza escénica y su inconfundible estilo latino, convirtiendo cada canción en una invitación a bailar. La Zimbabwe, referente histórico del reggae sudamericano, aportará potencia, ritmo y una presencia que dejará huella.

A ellos se sumarán artistas invitados que completarán un cartel diverso, sólido y pensado para disfrutar frente al atardecer. Un festival hecho para moverse, celebrar y dejarse llevar, donde el verano suena distinto y la música no se escucha: se vive.

“Canta La Vida Fest 2026” es más que un festival: es un movimiento que celebra la música como impulso vital. Un encuentro que invita al público a vibrar sin límites, a conectarse en comunidad y a vivir una experiencia que se quedará marcada en la memoria mucho después de que suene el último tema.