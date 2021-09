Carla ‘Cotito’ Rueda utilizó sus redes sociales para responder diversas preguntas de sus seguidores. Una de las interrogantes mencionó a Diego Cornejo, su compañero de baile durante su participación en “Reinas del Show” .

“Llegaste a sentir algo por tu expareja de baile, Diego (Cornejo)?”, le preguntaron a la voleibolista.

Ante ello, la exconcursante del reality de baile contestó que no desarrolló sentimientos hacia Diego, pues se conocían muy poco tiempo.

“En 2 semanas es complicado decir que me gusta o me enamoré de alguien. Fuimos compañeros de trabajo y creo que nos llevábamos bien y pues me llamó la atención qe me comente cosas muy personales”, respondió en un inicio la ‘Cotito’.

“Pensé que era un buen chico, pero después de lo que dijo solo por quedar bien y no fue cierto aquello, dije ‘qué estúpida y tú creyendo que era buena onda’”, señaló la deportista.

Sin embargo, la ‘Cotito’ señaló que no le guarda rencor pese al incómodo momento que experimentó frente a cámaras. “Le deseo lo mejor porque mi conciencia está tranquila”, agregó.

Como se recuerda, durante la gala del programa de Gisela Valcárcel, el bailarín ‘cuadró’ a Carla Rueda por dejar a entrever que estaban viviendo un romance cuando la realidad no era esa