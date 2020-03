La escritora Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García Pérez, fue contundente ante la pregunta de una usuaria respecto a su relación con Beto Ortiz.

Como se sabe, a ambos les une una fuerte amistad y se defienden mutuamente cuando uno de ellos es ‘atacado’ en las redes sociales.

“Harías una linda pareja con Beto, si no fuera lo que dice que es”, le escribió uno de sus seguidores, a lo que Carla García respondió con un extenso monólogo.

“Lo que dice que es, según tu pregunta, es homosexual, gay. Si lo quiero tanto como lo quiero (a Beto Ortiz), ¿por qué querría cambiarlo para que esté conmigo? Esto quiero dejarlo bien clarito, porque yo estoy orgullosa de Beto y él está orgulloso de ser gay”, comentó la hija del exlíder aprista en Instagram.

Luego aconsejó a las mujeres no pretender cambiar a sus amigos gays, si se sienten atraídas hacia ellos.

“Las mujeres no vamos cambiar a los hombres gays cuando los besamos, no vamos a hacer magia con ellos. No es como en los cuentos que cuando besas a una princesa y se levanta de una largo letargo. En este caso, no vas a besar a un sapo y se va a convertir en príncipe. El chico (Beto) es gay, le gustan los príncipes, a mí también me gustan los príncipes”, dijo en un video selfie.

Los comentarios de su amiga Carla García hicieron que el expresentador de “El Valor de la Verdad” hiciera un apunte sobre su relación con ella.

“Como pie de página, dice Beto que nosotros hace 10 años somos tan amigos precisamente porque no tenemos sexo y porque no dormimos juntos. Yo prefiero que él sea el hombre de mis almuerzos, mis cenas y todos mis vinos, en vez que sea el hombre de mi cama”; resaltó.

