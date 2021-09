Carlos Álvarez inició desde que comenzó la pandemia, una campaña para recolectar distintas donaciones, para así ayudar a postas ubicadas en diferentes provincias del país. Sin embargo, hace algunos meses uno de los almacenes de estos donativos, fue asaltado por unos inescrupulosos que se llevaron mercadería valorizada en más de S/ 60 mil soles.

Frente a este terrible hecho, el actor cómico no dudó en expresar su indignación, y ahora frustración que siente por no haber hallado justicia, dado que fueron liberados los delincuentes identificados como: Diego Palomar Santamaría, alias ‘Gordo Tolón’ y Berji Salvador Obregón.

“Hola amigos, para contarles que mi caso que denuncié el 19 de mayo cuando entraron a robar al almacén de mi casa ya fue archivado. El 19 me robaron y el 1 de junio la policía captura a los delincuentes y el 10 de junio suelta a los delincuentes por falta de pruebas, a pesar de su confesión, donde reconocían el hecho”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Debo reconocer que me citaron varias veces y no fui porque estaba decepcionado por las formas que estaban llevando el caso, y ayer fue archivado porque no había méritos para continuar con la investigación preparatoria contra los delincuentes”, agregó.

En ese sentido, el reconocido artista también reafirmó que si las autoridades no ponen mano dura, la delincuencia va seguir estando presente.

“Los delincuentes pueden hacer lo que quieran otra vez en la calle, asaltando o quizás matando. Es increíble el poder que ha tomado la delincuencia en este país, esta es tierra de nadie”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO