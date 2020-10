El humorista Carlos Álvarez reveló que Jossmery Toledo lo ‘choteó’ y no aceptó su propuesta de integrar su programa “La vacuna del humor”, el cual se emite por Willax Televisión.

“Dije que le veía pasta, madera para hacer actriz cómica, yo quería ser el director artísticos, (quería) que se alejara un poco del tema mediático, del tema un poco frívolo. Nunca obtuve una respuesta. Me choteó olímpicamente (...) me hubiese gustado, pero si ella no quiere”, dijo el actor en conferencia virtual.

A inicios del mes de octubre, Álvarez había señalado que le veía potencial a la expareja de Jean Deza.

Sobre Claudia Serpa

Asimismo, Álvarez se refirió a la actriz Claudia Serpa quien estuvo hasta hace poco en el programa “El wasap de JB”, que dirige Jorge Benavides.

“Con una buena dirección podría dar mucho más, es una chica guapa, canta, actúa, se le puede dar más oportunidades, en mi programa tiene las puertas abiertas”, agregó.

