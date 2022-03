Este viernes 25 de marzo, el cómico Carlos Álvarez se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, a quién le entregó los planillones firmados por personas que están hartas de la delincuencia extranjera que azota nuestro país y perturba la paz de los peruanos.

“Acabo de salir de Palacio de Gobierno he tenido una reunión con el Presidente de la República le hecho llegar el planillón con sus firmar de ustedes donde plasman, su indignación y dolor por la delincuencia extranjera y eso necesita acción, hechos concretos, eso es lo que hemos venido a hacer”, reveló Carlos Álvarez a su salida.

El humorista contó detalles de su encuentro con el mandatario de la Nación. De acuerdo a Álvarez, el presidente se comprometió a realizar una estrategia con la policía para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros a nuestro país.

“Él ha mostrado bastante preocupación, la delincuencia extranjera sumada a la peruana ya no se puede permitir. Esta casa ya no da para más, no podemos permitir más delincuencia extranjera. Esta cruzada no termina aquí”, detalló.

“El presidente de la República se ha comprometido en una semana más tardar realizar una acción conjunta con la policía y estar en la frontera norte, que haya un filtro para evitar el ingreso indiscriminado”, puntualizó.

