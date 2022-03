Mónica Cabrejos se presentó este viernes 25 de marzo de 2022 en el programa “Beto a saber” para revelar un trágico episodio de su vida. La presentadora contó que fue víctima de abuso sexual por parte de un conocido comentarista deportivo durante la pandemia.

Después de callar por un año y dos meses, la conductora de “Al Sexto Día” decidió romper su silencio en el programa de Willax TV donde contó los momentos que tuvo que pasar tras ser dopada.

“Una persona que yo conozco hace más de 24 años, que era amigo de un exenamorado cuando tenía 21 años, me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’, señaló.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama. En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, narró.

Mónica Cabrejos revela que tuvo dos abortos

Durante la conversación con Beto Ortiz, Mónica Cabrejos también se atrevió a contar que sufrió dos abortos durante su vida, uno natural y otro por decisión propia.

“Era un bebé que tenía una malformación, una malformación que no le iba a permitir tener una vida normal, su expectativa de vida era de 3 meses y si llegaba a sobrevivir no iba a tener una vida saludable, una vida funcional y tampoco iba a ser una vida funcional para mí”, expresó.

“Estaba más o menos en el quinto mes, bastante avanzado. Desde que empezó a caer el feto hasta que pude ir a la clínica pasaron 12 horas. En ese momento, sentí que licuaban mis entrañas”, detalló.

