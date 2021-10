El recordado “Huicho Domínguez” Carlos Bonavides decidió ayudar económicamente a la polémica conductora Laura Bozzo, quien es buscada por la Interpol por el delito de fraude fiscal y podría enfrentar una pena de entre 3 y 9 años de cárcel.

El actor que ganó fama por su interpretación en la telenovela “El Premio Mayor” organizó una colecta para apoyar a la “Señorita Laura”, sin embargo, nadie acudió al llamado.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta”, declaró al programa Sale el sol.

Asimismo, Bonavides recalcó que no mantiene contacto con la conductora ni conoce su paradero.

“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera, una dama que yo respeto y que yo admiro”, concluyó.

Como se sabe, la justicia mexicana dictó prisión preventiva para Laura Bozzo, por una supuesta deuda de 13 millones de pesos, unos US$600,000, que le adeuda al fisco. La presentadora de televisión vendió un inmueble que figuraba como garantía -embargo.

