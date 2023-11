Leslie Shaw se encuentra en más de una polémica tras su disputa con diversos artistas peruanos. Ante esto, Carlos Cacho decidió dar su opinión al respecto en ‘América Hoy’.

El maquillador ‘sacó cara’ por la rubia y la llenó de elogios por su estilo en la moda, además, de carrera como cantante.

“ La copia, pero la malcopia, la abanderada siempre ha sido Leslie, es bella, impone los tatuajes y los piercings. Se mostró con los piercings en tv, fue la primera que se puso en diamante en el diente, los lentes, ella es muy linda. Es un look urbano, siempre va con ese look de Barbie callejera ”, manifestó exintegrante de ‘La Casa de Magaly’.

“ Soy Shaw lover, y me parece una falta de respeto lo que le están haciendo, no me parece, son personas que no tienen una carrera tan sólida como la de Leslie, Leslie es internacional, ha cantado con Thalia, que se ubiquen. (…) [Leslie] Canta, baila, compone ”, agregó.

