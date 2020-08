Carlos Cacho decidió pronunciarse sobre el reciente fuerte susto que atravesó, al estar a punto de ser víctima de la banda delincuencial “Los Fierreros ed La Perla”, quienes pretendían asaltar su salón de belleza ubicado en el distrito de San Miguel.

“Estoy tranquilo, siento mucha tristeza porque la inseguridad y la violencia está en aumento en el país. Creo que todos nos estamos esforzando para salir adelante y estos hechos no ayudan”, manifestó.

Asimismo, el popular estilista aseguró que no ha recibido amenazas, por lo que no se siente nervioso pero si triste por la inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país. “No he recibido ninguna amenaza, pero sí he tomado la decisión de aumentar la seguridad, instalar muchas más cámaras y tener un sistema de alarmas”, expresó.

“Me pone triste. Pero qué le vamos a hacer, hay que seguir echando para adelante, soy una persona de trabajo, de empuje, no me voy a quedar con los brazos cruzados, no soy de los que espera la ola para que me revuelque. Este hecho ya pasó y sigo trabajando”, agregó.

