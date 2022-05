Mamá de Carlos Cacho una víctima más de la inseguridad ciudadana

Olga Livora Taboada (79), madre del maquillador y jurado del programa “Reyes del show” Carlos Cacho, falleció ayer tras haber permanecido en la sala de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía. La noticia la dio a conocer a través de Facebook un amigo del también animador de TV.

“Acaba de partir una persona que me llenó de amor siempre. Una persona que yo quería muchísimo, mi Olguita, te extrañaré. Siempre eras más y significabas más que la madre de uno de mis mejores amigos. Gracias por siempre hablarme con la verdad, te llevaré en mi alma y te amaré siempre. Ya debes estar feliz al lado de tu gran amor, don Eloy Cacho. Pero nos dejas con una gran pena en mi corazón, fuerza amigo Carlos Antonio Cacho”, escribió Giancarlo Rivera Puga.

Desde las redes sociales, seguidores de Carlos Cacho lamentaron la pérdida de su madre y enviaron mensajes de condolencias. Olga Livora fue herida de bala el pasado 05 de noviembre durante un tiroteo desatado en el cruce de las calles Austria y Alemania, en el Cercado de Lima. Ella fue llevada de inmediato al Hospital de la Policía donde la operaron, pues la bala perforó su brazo derecho, el riñón y parte del colón.

Carlos Cacho en su momento reclamó justicia porque su madre fue víctima de la inseguridad ciudadana. A inicios de diciembre, la PNP atrapó a un delincuente que participó en el asalto en que fue baleada doña Olga, pero no se capturó a los verdaderos culpables.

“Yo pregunto por qué no nos ha mostrado y no nos ha presentado a la sociedad a los que le hicieron esto a mi madre. Esto no me va a calmar en nada la angustia que vivo, mi familia está devastada. Esto le puede ocurrir a cualquier persona, la justicia no es igual para todos”, acotó.

Hace unos días, cayó uno de los presuntos delincuentes que participó en el robo de una furgoneta en Breña, el pasado 4 de noviembre, cuando resultó herida Olga Livora Taboada (79), madre del conocido maquillador Carlos Cacho.

Se trata de Paulo César Tenorio Medina, de 42 años, alias “Pajuelo”, quien fue detenido por efectivos de la Depincri Callao en coordinación con la Oficina de Inteligencia de la Región Policial Callao, en el parque Santa Rosa de la urbanización del mismo nombre, en el Primer Puerto.

