El reconocido actor Carlos Carlín sorprendió a todos al revelar detalles desconocidos de su vida personal. En una entrevista para un diario local, el querido ‘Tony’ de Pataclaun confesó que nunca estuvo dentro de sus planes contraer matrimonio y tener hijos.

El diario Trome logró conversar con la expareja de Carla García donde se animó a contar detalles muy íntimos de su vida.

Al ser consultado por el matrimonio, el exconductor de la ‘Noche es mía’, reveló que la razón más importante para no casarse es porque “ama su soledad”.

Asimismo, Carlín descartó también la idea de ser padre en un futuro. “¿Para qué traer más gente al mundo?”, enfatizó.

Por otro lado, Carlos Carlín dejo en claro que no será el nuevo conductor de ‘Esto es guerra’ y descartó los rumores sobre un posible ingreso a la conducción del reality. “Qué felicidad que me puedan nombrar entre los posibles conductores de un programa tan exitoso, pero no es lo mío”, indicó.

