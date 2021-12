Los rumores de la salida de Gian Piero Díaz de ‘Esto es Guerra’, han alimentado la posible estadía de Carlos Carlín en el reality y más aún, cuando Johanna San Miguel, dejó en claro que le agradaría su compañía en la conducción.

Durante el programa ‘En boca de todos’, Johanna San Miguel dejó en claro el agrado que sentiría al verse acompañada de su excompañero de ‘Pataclaun’, Carlos Carlín. En aquella oportunidad, él afirmó que sí le gustaría tener la conducción de dicho programa.

“Se estaba planteando que Carlín sea mi reemplazo en el 2022 y tú (lo dijiste), sin asco, pensando que yo no estaba viendo ‘En Boca de todos’”, fue la forma con la que encaró Gian Piero a Johanna en vivo, durante el programa de ‘Esto es Guerra’.

Todos los rumores fueron desmentidos por el mismo Carlos Carlín, dejando en claro que conducir un programa como ‘Esto es Guerra’, no es lo suyo: “Qué felicidad que me puedan nombrar entre los posibles conductores de un programa tan exitoso, pero no es lo mío”.

