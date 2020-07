El conductor radial, Carlos Galdós, escribió un último post tras el cierre definitivo de Radio Capital, un mensaje lleno de optimismo y de esperanza en que todo estará bien, pues la vida nos da la vida de reinventarnos.

En un extenso mensaje, Carlos Galdós contó que fue la primera persona en saber sobre el cierre de Radio Capital y lo que sintió cuando le dieron la noticia. “FUI EL PRIMERO EN RECIBIR LA NOTICIA, ….“CARLOS…“CAPITAL” NO VA MAS”. DOS SEGUNDOS DE SILENCIO, UNA RESPIRACION PROFUNDA, MUCHOS CALCULOS EN LA CABEZA LAS CUENTAS QUE LE LLAMAN, NUEVAMENTE UNA RESPIRACION MAS Y A TOMAR UNA DECISION , LA PRIMERA DE MUCHAS QUE VENDRAN CON ESA NOTICIA”.

Con más años y experiencia, Carlos Galdós dijo cómo hubiera tomado esta noticia si hubiese ocurrido antes. “ALGUNOS AÑOS ATRÁS SEGURO HUBIESE SIDO UN DRAMA, ME HUBIERA DEPRIMIDO, YA TENDRIA EN LA BOCA UN PAR DE RIVOTRILES PARA MATAR LA EMOCION Y PONERME EN MODO NO VOY A SENTIR NADA….PERO ESE YA NO SOY YO”.

“DESPUES DEL IMPACTO LLEGO LA ACCION. ASI QUE MIS PRIMERAS PALABRAS FUERON “OK, GRACIAS POR AVISARME, HOY HARE UNA FIESTA AL AIRE, MI ULTIMO PROGRAMA SERA UNA FIESTA, QUIERO CERRAR ESTE CICLO AGRADECIENDO Y RATIFICANDO UNA VEZ MAS QUE LA VIDA ES UN ESPACIO APASIONANTE, QUE LOS RETOS ME CABREAN MUCHISIMO, ME PONEN BRAVO, ME APASIONAN”, añade en su mensaje.

Carlos Galdós finalizó este extenso mensaje, asegurando que la vida es cambios como este que ahora debe asumir. “SE CIERRA UNA ETAPA AHORA VIENE LA QUE TE CORRESPONDE PARA QUE SEAS MEJOR CADA DIA, PARA SEGUIR HONRANDO ESTE REGALO HERMOSO LLAMADO VIDA. LA VIDA NO ES ESTATICA, LA VIDA MAS BIEN ES MOVIMIENTO PURO Y DURO. LA VIDA ES IR SIEMPRE ADELANTE, LA VIDA ES ENTENDER QUE MUCHAS VECES PARA SEGUIR EL CAMINO HAY QUE SACRIFICAR CIERTAS COSAS POR NO DECIR TODAS, LA VIDA ES CONTIGO SOLAMENTE CONTIGO, SIN NADA NI NADIE MAS, LA VIDA ES UN TEMA TUYO, LA VIDA TE LA CONSTRUYES TU TODOS LOS DIAS, LA VIDA ES EL REGALO QUE TE HACES DE TI PARA TI”.

