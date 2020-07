Como ya lo había anunciado en el programa ‘Magaly TV La Firme', Toño Centella ha decidido cambiar su vida y someterse a una operación de manga gástrica para mejorar su estado de salud.

El cantante publicó una serie de fotos donde se luce sonriente y a punto de entrar a cirugía. Todo parece indicar que el ‘chichero’ ya superó el trago amargo de la infidelidad y prefiere voltear la página.

Debido a los nervios, propios de una intervención quirúrgica, Centella le pidió a Dios que lo cuide.

“Dios mío, solo te pido que todo salga bien. Virgencita de la puerta cuida de mi”, fue el mensaje que escribió Antonio Wilder Domínguez, nombre real del artista peruano.

Denuncia a su esposa

Toño Centella confirmó que realizará el trámite de divorcio tras denunciar a Johana Rodríguez por abandono de hogar y aseguró que tiene pruebas de que su expareja le fue infiel con un joven músico de la agrupación de salsa Zaperoko.

“Más adelante yo voy a demostrar ante un juez lo que he visto y he encontrado (...) Si de todas maneras (voy a pedir el divorcio) No hemos casado por bienes mancomunados, pero mi abogado lo va a ver. Hay que asesorarse con bueno abogados”