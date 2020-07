El cantante Toño Centella confirmó que realizará el trámite de divorcio tras denunciar a Johana Rodríguez por abandono de hogar. Antonio Wilder Domínguez - verdadero nombre del artista - sostuvo que tiene pruebas de que su expareja le fue infiel con un joven músico de la agrupación de salsa Zaperoko.

“Me siento triste, deprimido, nadie muere de amor, mi amor por ella fue grande (...) Teniendo todo, casa, una buena familia, todo lo que uno le ha dado... yo le he seguido, ella ha pagado un cuarto en los ‘barracones’ del Callao, allí se han encontrado con él, él era amigo de mi hijo también” ; comentó muy dolido al programa Magaly TV La Firme.

Centella reveló que siguió a su aún esposa para comprobar su infidelidad. Adelantó que dichas pruebas serán presentadas ante un juez.

“Más adelante yo voy a demostrar ante un juez lo que he visto y he encontrado (...) Si de todas maneras (voy a pedir el divorcio) No hemos casado por bienes mancomunados, pero mi abogado lo va a ver. Hay que asesorarse con bueno abogados”

El cantante también interpuso una denuncia contra Johana Rodríguez por maltratos psicológicos en su agravio, según leyó Magaly Medina en su programa.

¿Toño Centella fue infiel?

“¿Le has puesto los cachos?”, le preguntó Magaly Medina, pero el cantante lo negó.

“No, te lo juro por Dios, nunca. Con ella me casé, ni con la mamá de mis hijos me he casado”.