Carlos Galdós reveló haber sido infiel una vez: “Terminó mal”

Carlos Galdós sorprendió al revelar detalles sobre su vida personal durante una entrevista con Magaly Medina. El popular exconductor de ‘La Noche es Mía’ se sumó a la lista de personajes de la farándula que cometieron una infidelidad.

Galdós confesó haber sido infiel en una ocasión y también haber sido víctima de la infidelidad. Según sus propias palabras, esta experiencia no fue fácil para él: “ He sido infiel y no la he pasado bien ”, admitió.

El reconocido conductor se presentó en el programa de Magaly Tv para abordar el tema de las infidelidades en Chollywood. En este contexto, expresó que le resultaría difícil engañar a su pareja debido a su naturaleza ansiosa, lo que le dificultaría mantener un engaño por mucho tiempo.

“ Sí (fue infiel) y también me han sido infiel. No las mamás de mis hijos y es horrible. He sido infiel y no la he pasado bien. Yo he sido infiel una vez, no le he sido infiel a las mamás de mis hijos ”, manifestó.

Además de hablar sobre su propia experiencia, Galdós se comparó con Jesús Barco, la pareja de Melissa Klug, al señalar que él también tiene dificultades para mentir y terminaría delatándose, al igual que el futbolista.

“ No es que no sepa mentir, pero a mí se me nota y termino mal. Termino como la pareja de Melissa Klug, como Jesús Barco. Yo soy él, yo me solidarizo con él ”, expresó el comunicador.





