¡Muy emocionado! Carlos ‘Tomate’ Barraza estuvo como invitado especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo contener el llanto al referirse a el reencuentro entre Antonio Pavón y su hijo Antoñito. Asimismo destacó la gran labor de padre que cumple el torero.

“Yo me imagino que para un padre debe ser muy doloroso tener que ver cómo le hacen las terapias para sanar a su menor hijo... Disculpen si me pongo así, pero Antonio Pavón para mi es el hermano que no pude tener, lo amo a él y a su familia, y soy testigo de todas las cosas que ha hecho por Antoñito”, comenzó diciendo con la voz entre cortada en el programa “Mujeres al mando”.

“No quiero entrar en ninguna controversia con todo lo que tenga que ver con la mamá de su hijo, porque para eso ellos hablaron. Yo solo voy a hablar cómo he visto a Antonio defender, proteger y ayudar a ese angelito, que es uno de los niños más tiernos que conozco”, agregó.

En ese sentido, el también cantante mencionó cuán afectado regresaba Antonio Pavón de las terapias que tenía con su pequeño en Estados Unidos.

“Y acá nadie me va a dejar mentir, que no vieron cómo venía Antonio después de cada terapia de su hijo en Filadelfia, venía destrozado, después de texner que lidiar con ciertas cosas personales también... Es un buen padre. Estoy orgulloso de ti, yo sé que Antoñito va a estar muy bien contigo, y espero que más adelante su mamá termine de hacer lo que tiene que hacer y vaya por su hijo, porque la criatura siempre va a necesitar de papá y de mamá”, expresó entre lágrimas.

Carlos Barraza se quiebra al hablar de Antonio Pavón y Antoñito - Ojo

TE PUEDE INTERESAR