El programa “América Hoy” se contactó con Néstor Villanueva y le preguntaron sobre la fiesta donde fue vista su suegra, Susy Díaz.

Y es que las conductoras no perdieron la oportunidad de recordar que días atrás, Susy Díaz le hizo ‘roche’ a Néstor y a su hija, Florcita Polo Díaz, por haber viajado a Chancay pese a la pandemia, pues en este viaje se habrían contagiado de COVID-19.

Esta vez, Néstor Villanueva aprovechó para aclarar que él nunca violó las normas del gobierno: “Quiero aclarar algo que de repente no se dijo en el momento: cuando nosotros estuvimos fuera de Lima, ha sido antes de la cuarentena, eso quiere decir que nosotros no hemos faltado el respeto en ningún momento cuando el gobierno dijo que tenemos que respetar la cuarentena, ha sido antes”.

“Nosotros hemos estado aquí ya días antes de que empiece la cuarentena y hemos estado en casa”, agregó.

Tras su aclaración, Néstor Villanueva se refirió a la falta que su suegra habría cometido al asistir al cumpleaños de Deysi Araujo:

“Con respecto al video y todo lo que dijo la señora, yo no sé, yo prefiero no hacer leña del árbol caído. Ustedes tienen las imágenes, las han visto, saquen sus conclusiones, pero sí podría decirle tanto a la señora Susy y a todo el mundo, que no se confíen, que no bajen la guardia”.

Sin embargo, el esposo de Florcita aprovechó en mandar una ‘chiquita’ a su suegra: “Nosotros no vamos a fiestas, a mí me han querido contratar para hacer shows privaditos”.

