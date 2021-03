Susy Díaz fue ampayada el último fin de semanas por las cámaras de Magaly Medina, disfrutando a lo gran de la fiesta de cumpleaños de su amiga Deysi Araujo. Y es que la exvedette hizo un mea culpa y le pidió al presidente Francisco Sagasti que aperturen las iglesias porque siente que está yendo “por el mal camino”

“Quiero pedirle al presidente que abra las iglesias, quiero ir por el buen camino, me están mandando al mundo de las fiestas, los cumpleaños y ahora quieren llevarme a un yate”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la mamá de Florcita Polo aseguró que no se trató de una fiesta, solo de un almuerzo donde no hubieron muchas personas. “Fue un almuerzo, además éramos ‘cuatro gatos’. No hacíamos escándalo, un poco más y parecía fiesta cristiana porque no había música ni trago. Las mascarillas no las quitamos para comer y estábamos tranquilas sin hacer bulla”, expresó.

Por otro lado, Susy Díaz mencionó que ella siempre cumple los protocolos de bioseguridad, y más aún que ahora su hija se encuentra delicada de salud a causa de esta terrible enfermedad. “Yo siempre me cuido y Deysi nos mandó a hacer la prueba del hisopado, sino no entrábamos a su casa”, finalizó diciendo a Trome.

