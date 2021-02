Néstor Villanueva reapareció en televisión luego que se confirmó que tanto él como Flor Polo Díaz se contagiaron de COVID-19 presuntamente por viajar a Chancay para visitar a los padres del cantante.

Durante el programa “América Hoy”, el esposo de Florcita Polo reclamó en vivo a su suegra por revelar que estaba mal de salud y dejar entrever que fueron irresponsables. Según Néstor Villanueva, Susy Díaz debió llamarlo antes de hablar en cámaras:

“También tenemos que darnos cuenta que a veces hay que pensar para decir las cosas, me hubiese gustado que la señora me llame -¿cómo estás Néstor, cómo te encuentras- antes de soltar algo así a nivel nacional, donde preocupe no solamente a mis amigos sino a mi familia”, dijo Néstor Villanueva.

Según el esposo de Florcita, sí se contagió de COVID-19 pero no estuvo tan mal como su suegra sugirió: “Yo estoy bien aquí en la casa, estoy tranquilo. Sí, me agarró, di positivo, por suerte, gracias a Dios, no he necesitado oxígeno”.

Por su parte, Susy Díaz aseguró que no llamó a Néstor Villanueva porque no quería ser una “suegra metete”. Además, asumió que Néstor estaba muy mal porque lo escuchaba toser cada vez que llamaba a Florcita.

“Lo que pasa es que yo no quiero ser una suegra metete de estar llamando a Néstor. Solamente hablaba con Flor y le decía quién está tosiendo y escuchaba la tos de Néstor. Escuché tu tos, Néstor, y me preocupé, tantos días con tos, cualquiera se preocupa”, fue su contundente respuesta.

