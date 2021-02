Susy Díaz fue entrevistada en el programa “América Hoy” este martes 17 de febrero para comentar de la situación de su hija Flor Polo Díaz, quien se encuentra luchando contra el COVID-19 junto a su esposo Néstor Villanueva.

Durante el programa, Susy Díaz se mostró afectada por la situación de su hija, pero le dijo un ‘jalón de orejas’ por haber viajado a Chancay en enero pasado.

“Yo le prohibí a Flor, con el dolor de mi corazón, que no viaje a Chancay, mi sexto sentido, mi ojo de madre me dijo que había un peligro allá”, dijo la excongresista.

Según Susy Díaz, los padres de Néstor Villanueva “viven al costado de un hospital”. “Yo no sabía, yo recién me entero”, se lamentó la exvedette.

“Viajaron los dos sanos, vinieron enfermos”, agregó.

La excongresista dijo no comprender por qué Florcita viajó: “Si yo veo que mis suegros viven a la espalda de un hospital, toda la carga viral está ahí. Yo no sabía, mi intuición de madre me decía ‘dile a Flor que no viaje a Chancay’”.

Además, Susy Díaz aseguró que Néstor Villanueva siempre quería llevar a su hija a la casa de sus padres.

