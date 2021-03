Laura Borlini no pudo evitar mostrarse emocionada por el reciente encuentro entre Antonio Pavón y su pequeño Antoñito, a quien no veía hace más de un año. Y es que el torero anunció que se llevará a vivir a su hijo a España por una temporada, mientras que Sheyla Rojas labora en México.

“¡Qué alegría me da que Antoñito pueda ver a su papá! Muchas veces comenté que es importantísimo que el niño no solo tenga cerca a su mamá, sino también a su papá”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la conductora argentina aplaudió que Antoñito pueda irse a vivir con su padre, si en todo caso Sheyla Rojas no va a poder darle calidad tiempo.

“No sé si Sheyla habrá decidido quedarse a trabajar en México, si está probando suerte, es su decisión, no la voy a juzgar, no conozco al detalle el tema, pero me parece una buena decisión que Antonio esté con su hijo si ella no le va a dar tiempo de calidad. Sabemos que Antonio es un buen padre, un papá súper cariñoso, eso hemos visto muchas personas que hemos estado cerca de él en la chamba”, agregó.

Por otra parte, Laura Borlini también aconsejó que sería ideal que Antonio, Sheyla y Antoñito puedan llevar alguna terapia psicológica por el bien del niño.

“Todas las personas necesitamos de ayuda psicológica, y creo que sería ideal que Antonio, Sheyla y el niño reciban ayuda psicológica porque siempre que una pareja termina, hay roces, una situación tirante que generalmente afecta al niño, así no discutan delante de él, él percibe todo. Pero lo más importante es que tenga a mamá y papá presente y que le den mucho amor”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR