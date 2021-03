Magaly Medina se mostró emocionada con las imágenes del reencuentro de Antonio Pavón con su pequeño hijo, a quien se llevará a vivir a España luego de llegar a un acuerdo con Sheyla Rojas.

“Ese abrazo entrañable, puro, lleno de amor y ese ‘¡papá!’ de Antoñito creo que lo son todo, no hay palabras para descifrar lo que uno ve cuando ve a un niño feliz, cuando ve a un niño contento, cuando ve que lo abrazan con amor”, comentó la periodista en “Magaly TV La firme”.

Pero Magaly Medina aprovechó en comentar lo sorprendida que estaba de la forma en que Sheyla Rojas se ha alejado de su hijo para vivir la “vida loca”.

“Nosotros no podemos entender cómo Sheyla se ha alejado así increíblemente de su pequeño, cómo se ha ido cada vez más fijando en sus razones personales, cómo se ha ido hinchando más por adelante, por atrás, transformando su cara, transformado su cuerpo, transformando su vida en una vida frívola, en una vida de convertirse en una Barbie ficticia, en un objeto de deseo de algún tipo de hombres, cómo ha ido distorsionando su vida”, expresó.

Y es que según Magaly Medina, es inexplicable cómo Sheyla Rojas está perdiendo los abrazos de su pequeño, lo cual -en palabras de la periodista- generará arrepentimiento en la rubia.

“Es una mujer que parece haber perdido la brújula de su vida o quién sabe cuál es ella la meta a la que quiere llegar o cuáles son los senderos que quiere transitar, nosotros no estamos en su mente, no estamos en su corazón, no lo sabemos, pero perderse una escena así, un abrazo así solo por estar viviendo la vida loca fuera del país, es algo que algún día supongo se arrepentirá muchísimo, pero ahora no lo ve y la vida se lo cobrará en algún momento como siempre tiene que ser”, concluyó.

