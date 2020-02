La cantante Yahaira Plasencia, quien se encuentra en un crecimiento profesional impresionante, no dudó en comentar acerca de cómo ha hecho para lidiar con los detractores que poco a poco van apareciendo y la critican por todo.

Y es que en una entrevista que tuvo con Carlos Vílchez y Danny Rosales en Radio Panamericana, la salsera indicó que ya está en un punto donde las críticas no le afectan a comparación de años atrás. También indica que es consciente que muchos malos comentarios son por envidia.

“Antes, de las personas que iban al show, el 30% me apoyaba y el resto estaba ahí no más. Ahora siento que es al revés, el 70% me apoya. Es normal, un artista no le puede gustar a todo el mundo”, dijo la intérprete de ‘Cobarde'.

Frente a estos comentarios, el comediante Carlos Vílchez no dudó en aconsejar a la artista e indicó que quienes más critican, son los que más pendientes están.

“Siendo tú tan joven... tú sabes que los que dicen '¡qué asco a esta yo no la veo, ni hablar!’, son los que más te ven, son los que más te van a ver. La gente te va a odiar, pero no te odian. Es una bronca inexplicable”, expresó el que encarna al personajes de la ‘Carlota’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mónica Cabrejos habla de su ‘saliente’ - Video: Marisol Mayta