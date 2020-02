La polémica conductora de “Válgame”, Mónica Cabrejos, reveló a diario Ojo que actualmente tiene una persona en su vida que, si bien no es su enamorado oficial, la acompaña desde hace muchos meses.

“Yo tengo a alguien hace mucho tiempo, con quien tengo una relación en la que los dos estamos contentos con lo que hay. Me gusta, me interesa, estamos bien y no le pongo etiqueta. Nos la pasamos super bien, tenemos ya bastante tiempo juntos... cuando se puede, se puede”, dijo a este diario.

“Él respeta la forma en que yo vivo y yo respeto la forma en que él quiere vivir”.

Comentó que no ha hecho pública esta relación porque quiere que respeten su vida privada. “He aprendido que mi vida es solo mía”, dijo a Ojo.

LA INFIDELIDAD

De otro lado, la conductora de “Válgame” señaló que aunque en las redes sociales la critiquen por no querer ser madre, “la mujer tiene el derecho de elegir. Todavía hay mujeres que lamentablemente creen que deben darle prioridad a su relación y no trabajan y se dedican a criar a sus hijos. Es difícil entenderlo, pero existen mujeres poderosas también”.

De otro lado, Cabrejos confiesa no haber sido infiel en sus relaciones.

“La verdad me da flojera ser infiel. Me da demasiado trabajo, sobre todo yo que tengo la boca bien grande y no tengo tiempo de estar cuidándome. El pecado de la infidelidad, de la falta de moral, de compromiso, es reservada para los varones. A ellos se les perdona todo, porque es parte de su machismo, mientras que a las mujeres se nos condena”.

