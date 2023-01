Uno de los personajes más conocidos de Carlos Vílchez, es ‘La Carlota’, con quien formará parte de un programa de medio día junto a María Pía Copello, sin embargo, el origen de ese personaje, era un misterio para muchos.

Durante una entrevista con el ‘Flaco’ Granda, Carlos Vílchez confesó que Jorge Benavides le pidió que haga un personaje que le dé tiempo de cambiarse, naciendo así ‘La carlota’, quien fue inspirado en un vecino que tenía cuando era niño.

El desmayo de ‘La Carlota’, es una de las escenas más representativas durante sus sketches y tendría origen en la infancia del comediante, quien intentaba escapar del castigo de su madre: “La desmayada de ‘La Carlota’ también... los artistas llevan su vida a su trabajo... o sea, yo me desmayaba para que mi mamá no me siga pegando, y me atracó unas dos veces, de ahí nunca dos veces... Amo a mi madre”.

TE PUEDE INTERESAR