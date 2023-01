Carlos Vílchez rompió su silencio y se refirió a lo difícil que fue tomar la decisión de separarse de Jorge Benavides luego de haber trabajado juntos por tantos años. Y es que pese a ello, el cómico se siente emocionado por empezar una nueva aventura junto a María Pía Copello en un programa al mediodía por la señal de América Televisión, el próximo 5 de febrero.

“Fue una decisión difícil porque es dejar a tu compañero de tantos años. Ahora, no es dejar la comedia, porque lo que voy a hacer al mediodía igual tiene mucho de comedia. Pero sí, la decisión fue difícil”, comenzó diciendo.

“A veces hay que hacer cosas diferentes para seguir creciendo en esta carrera que es tan dura, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, estoy contento y feliz de regresar a América, un canal donde siempre me trataron bien. Uno se va triste, pero pensando siempre en la familia, que es lo más importante”, agregó.

Por otra parte, el artista peruano señaló que no sabe por cuanto tiempo estará trabajando en América TV, pero espera que sean por muchos años.

“La despedida de amigos, nos vemos siempre, pero igual ya no vamos a trabajar juntos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé (...) Claro, hay que divertirse, hay que pasarla bien. Es lo que queremos, es nuestro objetivo y tenemos que cumplirlo y a ver cómo nos va, esperemos que muy bien. Que la gente nos recepcione bien en general, no solo las amas de casa aunque el programa está dirigido a ellas, en general nos gustaría que nos vean todos, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr”, finalizó diciendo a Trome.

