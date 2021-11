El actor cómico Carlos Vílchez está sumamente de su pareja Melva Bravo y por su aniversario número 3, decidió compartir una publicación en su cuenta de Instagram.

Carlos Vílchez publicó las fotos de algunos de sus viajes juntos y le agradeció por soportarle todo este tiempo como pareja.

“Muchas fotos muchos recuerdos, siempre juntos… gracias por soportar 3 años a esté Run Run”, escribió Carlos Vílchez en la publicación por su aniversario.

Hace meses hicieron noticia cuando el dueño de ‘la sartén´, le pidió matrimonio a su pareja Melva Bravo, durante un sketch del programa de Jorge Benavides. Sin embargo el humorista desmintió que lo que vimos durante el programa haya sido real, es decir, todo fue parte del show.

En esa oportunidad, Carlos Vilchéz declaro al diario “El Trome” que todo fue una actuación: “fue una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez”. Además pidió a sus seguidores, tranquilidad con el tema: “Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen”.

VIDEOS RECOMENDADOS

“Mascaly” y su reacción cuando le quieren preguntar por Giuliana Rengifo | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR