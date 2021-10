El dueño de ‘la sartén´, le pidió matrimonio a su pareja Melva Bravo, durante un sketch del programa de Jorge Benavides. Sin embargo el humorista desmintió que lo que vimos durante el programa haya sido real, es decir, todo fue parte del show

Carlos Vilchéz declaro al diario “El Trome” dejó en claro que todo fue una actuación: “fue una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez”. Además pidió a sus seguidores, tranquilidad con el tema: “Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen”.

Sin embargo el cómico no descartó una boda a futuro: “Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado (risas). Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento”, dijo.

La pareja conformada por la productora Melva Bravo y Carlos Vílchez, que hizo clic en los pasillos del canal 2. Actualmente lleva 2 años de relación. Aunque para muchos es una sorpresa, debido a que no se habla mucho de su relación. Sin embargo en las redes sociales del humorista podemos ver publicaciones dedicadas a su actual amor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Escándalos de la semana

Susy Díaz, Josimar Fidel, Pelo D'Ambrosio, Maria Fe Saldaña, Paula Arias, Sofía Franco, entre otros.