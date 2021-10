La ‘salsera’ celebró sus 16 años de carrera artística y sus compañeros de trabajo en complicidad con sus familiares, decidieron sorprenderla con una emotiva reunión que Daniela compartió en sus redes sociales.

La ‘couch’ del programa “La Voz Senior”, fue llevada vendada al local donde se encontraban sus amigos y familiares y al quitarle la venda de los ojos, fue tanta la sorpresa de Daniela Darcourt que rompió en llanto y acusó a su mamá de haber sido cómplice de todo: “Tú sabías no me has dicho nada, eso no vale”.

“Felices 16 años de trabajo A Mí. Este video resume la SORPRESA GIGANTE que todo mi equipo junto a mi amada familia, buenos amigos, músicos y la gente que amo se animaron a hacerme. Siempre me quejaba del no haber recibido nunca alguna en la que no descubra todo antes de, pero esta vez, SI QUE ME SORPRENDIERON. Han venido siendo meses difíciles para mí en todos los sentidos y aspectos, pero el que se hayan tomado el tiempo de planear esto para mi, no tiene precio. Yo deje de celebrar hace un tiempo por varias razones, y este año, fue la vida dándome una cachetada diciéndome que para eso estamos aquí, para vivir y celebrar al máximo todas las bendiciones que día a día tenemos. Gracias a TODO MI EQUIPO @bengala.inc por haber reunido a algunas de mis personas especiales (inclusive las que tengo lejos de aquí) y dejarme estar con ellas en ese día tan bonito, y a TODOS USTEDES, me llenaron de mensajes y regalos interminables llenos de muchísimo amor… Que el año que venga, sea mil veces mejor que este. LOS AMO A TODOS”, fue el emotivo mensaje de Daniela en redes sociales.

Quienes también estuvieron en la celebración, pero de forma virtual, fueron el músico Tony Succar, el cantante Mike Bahía y muchos más.

