El matrimonio tuvo dos hijas, por las cuales se pelearon luego de la separación e incluso en el 2019, Anhelí denunciaba no poder ver a sus hijas que se encontraban en Miami con el cantante cubano Dayron Martin, quien según la porrista, no le permitía estar con sus hijas por más de un año y siete meses.

Según la rubia exporrista, el matrimonio habría terminado por infidelidades del cantante cubano: “Me ha sido infiel muchas veces y le he aguantado todo. No quiero hacer de esto un drama, pero me enteré de su última aventura por los diarios el sábado último. Esto ya no se lo voy a aguantar”, fue lo que dijo en el programa de Magaly Medina.

En esa oportunidad Anhelí reveló que el cubano le pedía volver y ella daba negativas, cansada de tantas infidelidades: “Dejé de hacer muchas cosas por él, pero voy a seguir mi camino, soy fuerte, voy a trabajar y espero más adelante encontrar un nuevo amor”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: lo que debes saber sobre la vacunación a jóvenes de 21 y 22 años en Lima y Callao

El proceso de inmunización sigue en marcha y desde este lunes 27 de octubre se iniciará la vacunación contra el coronavirus a las personas de 21 y 22 años en Lima y Callao. Conoce todos los detalles en el siguiente video.