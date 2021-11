La modelo Sheyla Rojas contestó para “Al Sexto Día” si es interesada, luego de que se dijeran muchas cosas sobre ella.

“Yo no sé si decirlo así, pero conforme ha pasado el tiempo, yo sí creo que sí me he vuelto más estricta en ese aspecto”, contestó Sheyla Rojas justificando por qué no se casó con Pedro Moral.

Además, aseguró que pese a que no logró casarse, sí desea formar su propia familia. “Obviamente sí quería que mi pareja tenga algo que ofrecerme”.

Agregó: “No haría todo por dinero. Lo que siempre he querido y quiero es formar mi familia, es tener mi familia”.

¿Ángel o demonio?

Sheyla Rojas también respondió si es ángel o demonio. “Las dos, tengo que todo un poco. A veces diablita y a veces angelito”.

