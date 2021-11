Sheyla Rojas recordó a Luis Advíncula en entrevista para “Al Sexto Día”, donde le preguntaron si sabe algo que él.

La modelo e influencer descartó tener contacto con Luis Advíncula. Dijo no saber nada de él hasta la fecha, sin embargo guarda un buen recuerdo del futbolista de la selección peruana.

“No sé nada. Yo siempre voy a tener un buen recuerdo por supuesto, pero quedó ahí. Ya no sé nada”, respondió Sheyla Rojas al confesarse.

Sobre la canción “Que me deje coja sino next”, Sheyla Rojas dio su punto de vista. “Por dármela muy de creída, muy de bromista, me pasó eso. Me chocó eso, escuchar cómo lo dijeron, wow fue fuerte”.

Sheyla Rojas responde a mamá de Luis Advíncula

En esta misma entrevista, Sheyla Rojas aprovechó para responder a la mamá Luis Advíncula, quien dijo que no le convenía a su hijo.

“Yo lo vi. Es una mamá que va a defender a su hijo. Ella no me conoce. Las cosas pasan por algo, no se dieron, pero yo siempre voy a tener un buen recuerdo”, finalizó.

