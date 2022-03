Esta vez le tocó al ‘Tío Vílchez’. El popular ‘Cuto’ Guadalupe, tuvo en su programa al comediante Carlos Vílchez, con quien conversó de todo y comenzaron comentando como fue su infancia sin dinero y las comidas que disfrutaban y disfrutan.

El comediante comenzó confesando que durante su infancia, un plato recurrente eran los tallarines con mantequilla y cuando había más dinero, lograban ponerle un poco de orégano, para darle más sabor.

Carlos Vílchez además confesó que su carrera artística comenzó a los 14 años, hasta que fue interrumpido por el Cuto, quien recordó cómo se hacía el “aguadito”, en ese momento, el comediante, agregó que con su “ajicito y limoncito era mejor”.

Orgulloso de su comida criolla, Carlos afirmó que ni los europeos comen como nosotros y añadió: “Por eso yo siempre he dicho, negra que cocina mal, tienes que botarla a otro país, no puede estar en nuestro país, no es peruana, es la verdad”. en alusión a la sazón peruana.

